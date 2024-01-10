Боксер из США назвал плюсы российских женщин по сравнению с американками

Американский боксер Кевин Джонсон назвал плюсы российских женщин по сравнению с американками. Его слова приводит Sport24.

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Спортсмен заявил, что в россиянках его привлекает менталитет, а именно настойчивость, верность и уважение к мужчинам.

«Женщин в России и сравнивать не нужно с американскими! Я встречался с американками, и они даже близко не находятся с россиянками», — подчеркнул он.

9 января Джонсон получил российский паспорт. До этого он сменил имя в честь президента России Владимира Путина. Боксер отметил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович, и подчеркнул, что хотел сделать величайший комплимент президенту России.