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Умар Нурмагомедов ответил Конору: «Закрой рот, старый пердун»

Умар Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на обвинения в читерстве.

Умар Нурмагомедов жестко ответил Макгрегору
© UFC Russia

«Это говорит тот, кто бегал от USADA. Закрой рот, старый пердун», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.