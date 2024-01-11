Умар Нурмагомедов жестко ответил Макгрегору

Умар Нурмагомедов ответил Конору: «Закрой рот, старый пердун»Sports.ru11 января, 14:41Умар Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на обвинения в читерстве.© UFC Russia«Это говорит тот, кто бегал от USADA. Закрой рот, старый пердун», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.Главное о спортеБольше новостейSports.ru: главные новостиУмар Нурмагомедов ответил Конору: «Закрой рот, старый пердун»❄️ Чемпионат России по биатлону. Бектуганов выиграл суперспринт, Латыпов – 2-й, Корнев – 3-йОвечкин поучаствовал в благотворительной тренировке в США: «Важно дарить детям улыбки»