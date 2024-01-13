Федор Емельяненко дал напутствие Петру Яну

«Петр Ян изначально зарекомендовал себя как боец. Я впервые увидел его на чемпионате России по ММА, он тогда выиграл серебро, и с тех пор я слежу за его карьерой. Дай бог, чтобы те неприятности, которые возникали, чтобы те испытания, которые были в его карьере, прошли. Ждем от него новых побед.», — заявил Емельяненко.