Коста объяснил, почему вместо Чимаева проведет бой с Уиттакером

«Я продолжаю настаивать на проведении этого боя. Давайте наконец организуем его. В UFC мне сказали, что Чимаев не будет драться до июня или июля. Что-то в этом роде. Так что мне нужно было искать другие варианты. Мне предложили Уиттакера. Я сказал: «Окей, погнали», — приводит слова Косты MMA Fighting.