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Стало известно, кто станет основным спарринг-партнёром Фьюри перед боем с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри определился со спарринг-партнёром для подготовки к поединку с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Как информирует BoxingScene, помогать британцу будет 28-летний австралиец Джай Опетайя.

Выяснилось, кто станет основным спарринг-партнером Фьюри перед боем с Усиком
© Чемпионат.com

В сентябре прошлого года Опетайя провёл первую защиту, досрочно остановив в четвёртом раунде британца Джордана Томпсона. В декабре прошлого года он нокаутировал Эллиса Зорро. Примечательно, что Опетайа является левшой.

Напомним, Фьюри и Усик сразятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Бокс/MMA
Тайсон Фьюри
Джордан Томпсон
Александр Усик
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