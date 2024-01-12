Хирн прояснил условия для отмены боя Бетербиева и Смита после допинг-пробы россиянина

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Каллума Смита, заявил, что поединок его клиента с россиянином Артуром Бетербиевым может быть отменён только в единственном случае – если допинг-проба какого-то спортсмена покажет положительный результат. Ранее результаты допинг-тестирования россиянина Бетербиева оказались «нетипичными». При этом это нельзя считать нарушением, но ситуация потребует дополнительного обследования.