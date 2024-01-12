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Хирн прояснил условия для отмены боя Бетербиева и Смита после допинг-пробы россиянина

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Каллума Смита, заявил, что поединок его клиента с россиянином Артуром Бетербиевым может быть отменён только в единственном случае – если допинг-проба какого-то спортсмена покажет положительный результат. Ранее результаты допинг-тестирования россиянина Бетербиева оказались «нетипичными». При этом это нельзя считать нарушением, но ситуация потребует дополнительного обследования.

Хирн прояснил условия для отмены боя Бетербиева и Смита после допинг-пробы россиянина
© чемпионат.сом

Ранее Хирн заявил, что их сторона связывалась со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для консультаций.

«В любом случае это (допинг-проба Бетербиева. – Прим. «Чемпионата») не повлияет на бой. Знаете, по контракту поединок мог бы быть отменён только в случае неблагоприятного решения», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Бетербиев и Смит сразятся в ночь на 14 января мск.

Бокс/MMA
Эдди Хирн
Всемирное антидопинговое агентство
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