Получивший паспорт РФ боксер Кевин Джонсон может стать доверенным лицом общественно‑политического движения в России
Получивший российский паспорт американский боксер Кевин Джонсон в разговоре с «Матч ТВ» рассказал о предложении стать доверенным лицом общественно политического движения «Народный фронт».
Джонсон получил российское гражданство 9 января указом президента РФ Владимира Путина. Паспорт 44 летний боксер получил в Москве 11 января.
— Как сейчас ваша форма?
— Я в хорошем форме, планируем реванш с Дациком.
— Планируете вплотную заняться политикой?
— Сейчас у меня есть предложение от «Народного фронта» быть доверенным лицом, рассматриваю его. Но я отдаю себе отчет, что я сейчас прежде всего спортсмен, — сказал Джонсон «Матч ТВ».
В четверг промоутер Владимир Хрюнов сообщил «Матч ТВ», что первым поединком для Джонсона в качестве российского гражданина станет февральский бой по правилам бокса против Вячеслава Дацика.