Кевин Джонсон может стать доверенным лицом общественно‑политического движения в России

Получивший российский паспорт американский боксер Кевин Джонсон в разговоре с «Матч ТВ» рассказал о предложении стать доверенным лицом общественно политического движения «Народный фронт».

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Джонсон получил российское гражданство 9 января указом президента РФ Владимира Путина. Паспорт 44 летний боксер получил в Москве 11 января.

— Как сейчас ваша форма?

— Я в хорошем форме, планируем реванш с Дациком.

— Планируете вплотную заняться политикой?

— Сейчас у меня есть предложение от «Народного фронта» быть доверенным лицом, рассматриваю его. Но я отдаю себе отчет, что я сейчас прежде всего спортсмен, — сказал Джонсон «Матч ТВ».