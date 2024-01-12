Даня Милохин отреагировал на анонс своего дебютного боя 16 февраля

Популярный российский блогер Даня Милохин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где оставил первый комментарий после анонса своего дебютного поединка, который запланирован на 16 февраля 2024 года в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником россиянина станет Аджмал Хан.

Напомним, осенью 2023 года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). В середине декабря 2023 года его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале нынешнего года. По словам Милохина, в ММА у него большие планы. Начинающий боец, как он сам говорил, может провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.