Источник: Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру на турнире UFC 300
Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.
Об этом рассказал бывший боец организации Чейл Соннен. По его информации на турнире UFC 300 Нурмагомедов может провести поединок против Леона Эдвардса.
Ранее сообщалось, что Эдвардс намеревался провести уже третью защиту титула в полусреднем весе и провести бой против Белала Мухаммада. Планировалось, что бой состоится в апреле. Однако после появления информации о том, что 35-летний Нурмагомедов возобновил тренировки решил встретиться с ним.
"Тренер Хавьер Мендес, владелец и руководитель Американской академии кикбоксинга, сказал, что Хабиб снова тренируется с ним. Он отметил: "Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою". И это все, что я знаю", - заявил Соннен на своем YouTube канале.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в 2020-м году. В его послужном списке 29 побед и ни одного поражения в ММА.