Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру

"Тренер Хавьер Мендес, владелец и руководитель Американской академии кикбоксинга, сказал, что Хабиб снова тренируется с ним. Он отметил: "Хабиб всегда ходит на тренировки, но он тренируется со мной только тогда, когда готовится к бою". И это все, что я знаю", - заявил Соннен на своем YouTube канале.