Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу

Россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг.

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Техническим нокаутом в cедьмом раунде поединка, прошедшего в канадском Квебеке, Бетербиев выиграл у британца Каллума Смита, передает ТАСС.

Таким образом российский боксер защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета.