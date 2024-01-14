Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира по боксу
Россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг.
Техническим нокаутом в cедьмом раунде поединка, прошедшего в канадском Квебеке, Бетербиев выиграл у британца Каллума Смита, передает ТАСС.
Таким образом российский боксер защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета.
Ранее уроженец США боксер Кевин Джонсон получил паспорт гражданина России.