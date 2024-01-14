Бетербиев рассказал, сколько лет он еще планирует боксировать

«Превзойти рекорд Хопкинса я не планирую. Он вроде как был чемпионом в 49 лет. Этот рекорд мне не нужен, но ещё три, четыре или пять лет я буду драться. Хочу быть активнее и драться чаще. Пока я здоров, я буду продолжать. Я всегда спрашиваю у тренеров по физподготовке, не становлюсь ли я хуже. Они пока отвечают, что я лишь прогрессирую», — приводит слова Бетербиева BoxingScene.