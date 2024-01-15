«К черту этого придурка». В сети появилась переписка Уайта о контракте Джонса

Уайт: «Что там с Джонсом? Он всё ещё ведёт себя, как подонок или уже переподписал контракт?»



Фертитта: «Кретин всё ещё упирается, но мы уже ближе. Забили на финансовые требования, отправили ему письмо с ультиматумом»



Уайт: «Офигенно! К чёрту этого придурка, Лоренцо! Пускай знает, что он нам нахрен не нужен. Иначе он будет вертеть нас ещё жёстче, чем сейчас»