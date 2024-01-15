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«Он нам нахрен не нужен». В сети появилась переписка Уайта о контракте Джонса в 2014-м

В сети появилась переписка 2014 года между руководителями UFC Даной Уайтом и Лоренцо Фертиттой по поводу финансовых требований американца Джона Джонса.

«К черту этого придурка». В сети появилась переписка Уайта о контракте Джонса
© Чемпионат.com

Уайт: «Что там с Джонсом? Он всё ещё ведёт себя, как подонок или уже переподписал контракт?»

Фертитта: «Кретин всё ещё упирается, но мы уже ближе. Забили на финансовые требования, отправили ему письмо с ультиматумом»

Уайт: «Офигенно! К чёрту этого придурка, Лоренцо! Пускай знает, что он нам нахрен не нужен. Иначе он будет вертеть нас ещё жёстче, чем сейчас»

Позже Уайту пришлось пояснять свои слова по поводу Джонса в беседе с адвокатом Майклом Делланджело:

«Ну вы же знаете историю Джонса (намекает на эпизод, когда Джонс устроил ДТП и скрылся с места происшествия, оставив беременную женщину с переломом руки). Он по жизни подонок. Я имею в виду, что вы можете спросить у любого человека, который со мной работает. И каждый подтвердит, что я не в восторге от жизненных приоритетов Джонса».

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