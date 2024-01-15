Чимаев назвал лучшего бойца в мире на данный момент

«Джон Джонс все еще лучший боец в мире на данный момент. У него наибольшее количество защит титула, он чемпион в двух весовых категориях, он никогда не проигрывал, и был самым молодым чемпионом в UFC. Его знают все в мире ММА – он лучший в истории, таких больше нет. Само собой, это бой мечты для любого, кто хочет войти историю», — сказал Чимаев в интервью каналу Smile 2 Jannah.