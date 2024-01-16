Дудакова встретилась с Шаманом, под трек которого она выходила на бой

Боец UFC Виктория Дудакова встретилась с певцом Шаманом, под трек которого она выходила на бой с Джин Ю Фрей.

© UFC Russia

Дудакова встретилась с певцом на его концерте, который прошёл в Волгограде.

Соцсети

Напомним, на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) спортсменка вышла на свой поединок под песню «Я русский».

Виктории Дудаковой 24 года. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году и в июле 2023-го провела первый бой в UFC, на турнире UFC on ESPN 49 досрочно победив бразильянку Истелу Нуньес.