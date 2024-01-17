Шон Стрикленд: я просто идиот, которого бьют в голову за деньги

«Ты можешь быть как Изии, лежать в ванне с лепестками роз, и держать вокруг себя свиту, которая следует за тобой, но потом тебя начинают дразнить собакой, и ты теряешься.



Я не такой, потому что я всегда предельно честен, в том числе с самим собой. Вы никогда не увидите меня лежащим в ванне с лепестками роз, и не услышите, как я называю себя величайшим в мире. Я просто чёртов идиот, которого бьют в голову за деньги. В настоящий момент я лучше всех умею защищаться от ударов в голову, но, в конце концов, это всё», — приводит слова Стрикленда ESPN.