Напомним, осенью 2023 года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). В середине декабря 2023-го его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале нынешнего года. По словам Милохина, в ММА у него большие планы. Начинающий боец, как он сам говорил, может провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.