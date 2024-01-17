Блогер Даня Милохин активно готовится к дебютному бою. Видео
В сети появилось видео, на котором российский блогер Даня Милохин проводит боксёрскую тренировку.
Известно, что Милохин тренируется под руководством белорусского бойца ММА Артемом Земляковым.
Напомним, осенью 2023 года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). В середине декабря 2023-го его тренер Зорик Степанян рассказал, что Милохин дебютирует в боях в начале нынешнего года. По словам Милохина, в ММА у него большие планы. Начинающий боец, как он сам говорил, может провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Сейчас Милохин готовится к поединку с другим блогером Аджмалом Ханом.
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