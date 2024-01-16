Стало известно, с кем Немков проведет бой в конце февраля

Поединок Немкова и Каппелоццы пройдет в тяжелом весе. Также в рамках турнира, который должен состояться в Саудовской Аравии, российский боец среднего веса Магомед Магомедкеримов проведет бой с Джейсоном Джексоном из Ямайки.

В августе прошлого года 31 летний Немков отказался от титула Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелую весовую категорию. В профессиональной карьере россиянин одержал 16 побед и потерпел два поражения. На счету 34 летнего Каппелоццы 15 выигранных поединков при шести поражениях, один его бой признан несостоявшимся.