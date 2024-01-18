UFC 300 будет провальным. На главный турнир десятилетия не могут набрать звезд

В промоушене до сих пор не знают, кто возглавит ивент.

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14 апреля UFC готовит крупнейший турнир десятилетия. Ожидания от юбилейного UFC 300 и без того были высокие, но потом их подогрел ещё и Дана Уайт: «UFC 300 — это нечто большее, чем просто турнир. Но можешь быть уверен, что во время первого же поединка на этом турнире, который состоится в рамках предварительных боев, ты вскочишь и прокричишь: «С ума сойти! Это что, первый бой в турнире?! Эти двое должны быть в основном карде!» Вот насколько будет крут UFC 300».

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Поначалу было много разговоров о том, что хедлайнером ивента станет Конор Макгрегор, которые возвращается спустя почти три года. Но ирландец от этого открестился, анонсировав свой бой с Майклом Чендлером на Международной неделе боёв в июне. Таким образом, вариант с Ноториусом в качестве главного события UFC 300 отпал.

Следом окончательно стало ясно, что ещё одна крупная звезда промоушена Джон Джонс тоже никак не попадает на данный турнир. Его участие и до того было под большим сомнением из-за травмы, а тут он провёл ещё одну операцию на локте и ни при каких обстоятельствах не станет участником юбилейного турнира. В своё время Джон пролетел и мимо UFC 200.

Таким образом, две главные звезды организации уже не смогут возглавить турнир, а есть ли другие бойцы-чемпионы, сопоставимые с ними по масштабу личности? В теории и с натяжкой это Ислам Махачев, так как его можно представить в качестве лучшего бойца мира, первого номера pound-for-pound, но россиянин не попадает на турнир из-за его сроков. Рамадан завершится буквально за пять-шесть дней до ивента, то есть пройти полноценную подготовку будет невозможно.

Сейчас в карде UFC уже есть несколько больших имён, одних только бывших чемпионов там уже семь, если считать временный пояс Гэтжи. Будет женский титульный бой в минимальном весе, бой за пояс BMF, претендентский поединок в лёгком весе, дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе. По-настоящему ярких столкновений на турнире достаточно, но ему не хватает украшения в виде звезды.

Безусловно, промоушен может перекрыть это несколькими титульными боями. Например, Леон Эдвардс и Белал Мухаммад могут подраться на этом же турнире, но те ли они бойцы, которые должны возглавить турнир подобного масштаба. При всём уважении к ним — нет.

Сейчас есть разговоры об Алексе Перейре. Бразилец — чемпион в двух весовых категориях и может стать заплаткой для этого турнира. Но есть трудности с соперником. Исраэль Адесанья вроде намекает на скорое возвращение, но по поводу Перейры отмалчивается, а трилогия имеет все шансы стать очень яркой, Джамал Хилл не успевает восстановиться к турниру, а Магомед Анкалаев сейчас Алекса не интересует, к тому же и на него, как на Махачева, может повлиять Рамадан.

Другой вариант — бой Исраэля Адесаньи с победителем противостояния Шон Стрикленд — Дрикус дю Плесси, которое пройдёт на первом номерном турнире года. Иззи будет на ивенте и, возможно, даже проведёт стердаун с победителем. В целом бои с участием Адесаньи хорошо продаются, но его последнее выступление получилось разочаровывающим, а текущая форма вызывает вопросы. Точно ли это тот бой, который украсит самый крупный турнир последних лет? Во всяком случае каким его заявляют.