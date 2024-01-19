Бетербиев высказался о «нетипичном» результате допинг-теста перед боем со Смитом

«Не знаю, к чему хотели придраться. Или просто подёргать меня хотели. Ничего такого там не было. Мне было очень неприятно. Я знаю, что я ничего не принимаю, меня ещё в сборной России тестировали. Никогда не было позитивных проб», — сказал Бетербиев в эфире «Матч ТВ».