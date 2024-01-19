Джон Джонс ответил на вызов Хамзата Чимаева

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что его восстановление может занять до восьми месяцев. На счету американца 29 боёв на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один поединок с участием был признан несостоявшимся. на счету Чимаева 13 боёв в ММА, в каждом из которых он побеждал.