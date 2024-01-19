Аспиналл ответил на вопрос о гипотетическом поединке с Перейрой на UFC 300

«Если он захочет драться со мной на UFC 300, я это сделаю. Но я официально заявляю, что я не хулиган. Я не запугиваю парней, которые меньше меня. Но если этот парень захочет подраться со мной, можете на меня рассчитывать», — сказал Аспиналл в видео на своём YouTube-канале.