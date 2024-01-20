Стало известно, когда может пройти реванш Емельяненко и Дацика

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести свой следующий поединок с соотечественником Вячеславом Дациком. Об этом сообщил менеджер Рыжего Тарзана Яков Летов.

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По словам Летова, сейчас стороны собираются начать финальные переговоры о потенциальном реванше. Ожидается, что Емельяненко и Дацик подерутся по правилам бокса в 4-унцовых перчатках в феврале текущего года.

«Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Дацика и Александра Емельяненко. Бой в 4-унцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля», — приводит слова Летова «Спорт-экспресс».