Рой Джонс рассказал, кто может победить в бою между Бетербиевым и Биволом

«Если Бивол сможет выстоять против наступления Бетербиева в течение первых двух или трёх раундов, то он сможет выиграть бой. Если же Дмитрий решит в открытую зарубиться с ним, то у него почти не будет шансов. Сей час никто в этом весе не может драться с Артуром лицом к лицу.

Если вы будете раскрываться в бою с Бетербиевым, то быстро окажетесь в нокауте. Абсолютно точно. Но, учитывая работу ног Бивола, для Артура всё будет не так просто. Ему будет немного сложнее. Сможет ли он бить с такой же силой в движении? Сможет ли он сохранить эту силу? Мы не знаем», – рассказал Джонс-младший в интервью, опубликованном на YouTube-канале FightHype.com.