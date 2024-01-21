Реванш Дацика и Емельяненко может пройти в конце февраля

Менеджер российского бойца Вячеслава Дацика Яков Летов рассказал, что реванш его клиента с Александром Емельяненко может пройти в конце февраля, передает "Спорт-Экспресс". "Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша. Бой в четырехунцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля", - сказал Летов. На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ". Спортсмены встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13 секунде первого раунда.