Дана Уайт раскритиковал бой Евлоева на UFC 298

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал поединок в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Арнольдом Алленом , который состоялся сегодня, 21 января, на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

«Этот бой испортил настроение всей арене. Евлоеву стоит принять это к сведению. Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели», – заявил Уайт на пресс-конференции.

Мовсару Евлоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го провёл свой первый бой в UFC. Всего на счету Евлоева в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения.