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Дана Уйат о бое Евлоева с Алленом: «скучный поединок»

Дана Уайт, гендиректор UFC, отреагировал на поединок в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Арнольдом Алленом. Об этом пишет «Чемпионат».

Дана Уйат раскритиковал бой россиянина с британцем
© globallookpress.com

Бой прошел в воскресенье, 21 января, на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Евлоев победил единогласным решением по итогам трёх раундов, сохранив идеальный рекорд.

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Дана рассказал на пресс-конференции, что бой испортил настроением всем зрителям. Он добавил, что Евлоеву следует принять это замечание к сведению.

«Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели», — подчеркнул Уайт.

Напомним, что в активе Евлоева в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения.

Бокс/MMA
Арнольд Аллен
Дана Уайт
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