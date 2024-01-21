Дана Уйат раскритиковал бой россиянина с британцем

Дана Уайт, гендиректор UFC, отреагировал на поединок в полулёгком весе (до 65 кг) между россиянином Мовсаром Евлоевым и британцем Арнольдом Алленом. Об этом пишет «Чемпионат».

Бой прошел в воскресенье, 21 января, на турнире UFC 297 в Торонто (Канада). Евлоев победил единогласным решением по итогам трёх раундов, сохранив идеальный рекорд.

Дана рассказал на пресс-конференции, что бой испортил настроением всем зрителям. Он добавил, что Евлоеву следует принять это замечание к сведению.

«Самый скучный поединок, который люди когда-либо видели», — подчеркнул Уайт.