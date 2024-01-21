Бивол высказался о возможном бое с Бетербиевым

Бивол о возможном бое с Бетербиевым: «Надеюсь, что умный бокс превзойдет силу»
Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что обладатель поясов WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев может стать для него самым сложным испытанием в карьере, но надеется превзойти соотечественника на ринге за счет интеллекта.
Бетербиев 13 января защитил пояса на боксерском вечере в Квебеке, победив британца Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Ранее 39 летний боксер неоднократно заявлял, что хочет провести объединительный поединок с 33 летним Биволом.
— Он очень сильный, как камень. Его удары очень тяжелые… Честно говоря, я считаю, что это мое самое сложное испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике…
Мне нравится умный бокс, я верю, что покажу этот бокс, и я надеюсь, что это превзойдет силу. Я надеюсь, что эти навыки должны победить, — приводит слова Бивола Matchroom Boxing.
Статистика Бетербиева — 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях. Бивол одержал 22 победы в 22 поединках.