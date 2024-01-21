Бивол высказался о возможном бое с Бетербиевым

— Он очень сильный, как камень. Его удары очень тяжелые… Честно говоря, я считаю, что это мое самое сложное испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике…



Мне нравится умный бокс, я верю, что покажу этот бокс, и я надеюсь, что это превзойдет силу. Я надеюсь, что эти навыки должны победить, — приводит слова Бивола Matchroom Boxing.