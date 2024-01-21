Чимаев оставил послание для дю Плесси

Хамзат Чимаев, известный арабский боец чеченского происхождения, занимающий девятое место в рейтинге средней весовой категории UFC, снова обратился к чемпиону организации в дивизионе до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Пришло мое время. Не бегай слишком долго — давай драться, приятель», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Ранее Хамзат Чимаев уже обращался к Дрикусу дю Плесси. Он заявил о том, что собирается разделить октагон с южноафриканцем на турнире UFC 300.