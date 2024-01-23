Россиянин Мовсар Евлоев поднялся в новом рейтинге UFC

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, улучшил своё положение в обновлённом рейтинге промоушена. Россиянин поднялся сразу на четыре позиции и в настоящий момент занимает пятое место.

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На две позиции в полулёгком дивизионе поднялся представляющий Испанию Илия Топурия. Сейчас он занимает третье место.

Американец Шон Стрикленд, проигравший Дрикусу дю Плесси и лишившийся титула в среднем весе, потерял сразу три места в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории – теперь он 11-й. Дю Плесси, напротив, дебютировал в рейтинге P4P и в настоящий момент является восьмым.