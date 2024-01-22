Российский чемпион WBA-International дебютирует в кулачных боях

Российский боксер, обладатель титулов чемпиона WBA Oriental, IBF Inter-Continental и EBP в первом тяжёлом весе Юрий Кашинский дебютирует в кулачных боях. 27 января в Екатеринбурге он впервые выйдет на ринг, чтобы встретиться с опытным кулачником Германом Скобенко. Поединок станет со-главным событием турнира RCC Hard 5.

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Карьера Кашинского в профессиональном боксе началась в 2013 году. За десять лет он успел одержать 22 победы и добраться до рейтинга сильнейших боксёров в WBC, WBA и IBF, дважды выходил на отборочные поединки по линии IBF. Сейчас Кашинский входит в топ-3 лучших боксёров России и готов открыть для себя новый этап карьеры.