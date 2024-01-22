Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (Великобритания) встретился с бывшим соперником, франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну. Прославленные спортсмены пересеклись на премии Joy Awards. Церемония состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На кадрах видно, что оба сохранили друг к другу хорошее отношение: боксёр и боец обменились рукопожатием.