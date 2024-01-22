Дана Уайт высказался о резких заявлениях Шона Стрикленда

«Прежде всего, я никого не контролирую. У нас свобода слова. Неправильно контролировать то, что говорят другие, и указывать им, во что верить. Я так никогда не поступаю. Просто смешно говорить, что надеваю на кого-то поводок. Свобода слова, брат. Люди могут говорить всё, что хотят. Каждый может верить во что угодно», — сказал Уайт на пресс-конференции.