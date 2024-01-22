Вице-президент АСА Бадаев: Стрикленда не грабили в бою с дю Плесси

«Поединок получился близким. Судьи не всегда действуют последовательно — непонятно, на что они делают акцент. На ущерб, на количество попаданий, на борьбу, на контроль… Всегда оценивают по-разному, и иногда эти трактовки вводят в заблуждение. По количеству нанесённых ударов Стрикленд был впереди, его джеб постоянно был в действии, он методично разбивал лицо соперника, что отчётливо было видно по лицу дю Плесси после поединка. При этом дю Плесси больше шёл вперёд. Возможно, силовых ударов было побольше, плюс тейкдауны, но без извлечения дивидендов. Казалось, что чемпиону в равном бою должны отдавать победу… Как обычно говорят болельщики, которые банально воспринимают спорт. Я с этим не согласен. И это правило в данном случае не подействовало.

Не сказать, что чемпиона ограбили. Опять же, как трактовать… Если по силовым ударам, тейкдаунам, агрессии и так далее, то можно было отдать победу дю Плесси. Но когда бой закончился, мне казалось, что поднимут руку Стрикленду. Сразу же начинаются разговоры, что это наказание Стрикленду за его высказывания перед боем в адрес определённых людей с определённой ориентацией. Всегда можно додумывать и докручивать. В общем, как минимум решение неоднозначное. Да и Дана Уайт не согласился с этим вердиктом судей. Если категорично говорить об этом поединке… Если бы я был судья, я бы первый, второй и пятый раунды отдал Стрикленду», — сказал Бадаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.