Стрикленд назвал причину, по которой проиграл дю Плесси на UFC 297

«Я не струсил и не говорил доктору, что ничего не вижу. Единственная причина, по которой ты выиграл у меня раунд, заключается в том, что я ничего не видел. Я выиграл этот бой, мир знает, что я выиграл этот бой. Пояс, который тебе отдали, никогда не сделает тебя чемпионом. Наслаждайся», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.