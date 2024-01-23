Аспиналл указал на подлинную причину нежелания UFC устроить ему бой с Джонсом

«UFC не хочет этого боя. Я не знаю, почему так. Наверное, из-за денег. Не знаю, что происходит, это совершенно неслыханно. Да, Джон Джонс сейчас нездоров, но он поправится. И тот факт, что, когда это случится, мы не подерёмся совершенно возмутителен. Я думал, что бой за временный титул подразумевал, что я получу титульный шанс. И теперь я очень разочарован, что меня отодвинули в сторону. Мне это не нравится», – приводит слова Аспиналла OLBG.