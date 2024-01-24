«Согласие с двух сторон есть». Легендарному бою Федора Емельяненко с Тайсоном — быть

«Переговоры идут, но не в рамках Bellator. Бой планировалось провести в Саудовской Аравии, прошло несколько раундов переговоров с участием моих представителей и представителей Тайсона. Это была интрига, когда он объявил, что биться со мной не будет. Я готовлюсь, я в форме, тренируюсь в Москве в команде ЦСКА. По ММА я закончил — уже сам чувствую, что мой организм не вытягивает ММА. Я могу работать, но происходят обострения, а в боксе всё благополучно — я могу и тренироваться, и готовиться, и выполнять все нагрузки. Так что готовлюсь в полную силу.



Бой будет по правилам бокса. Не думаю, что это будет 12 раундов, но регламент ещё будет обсуждаться. Согласие с двух сторон есть, однако должно быть финансирование. Сейчас всё упёрлось в финансирование, но в ближайшее время, думаю, всё будет. Я надеюсь, что всё получится», — рассказал Емельяненко в интервью Сергею Лодыге.