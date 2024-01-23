Емельяненко рассказал, почему закончил выступать в MMA

«Я готовлюсь, я в форме, тренируюсь в Москве. По ММА я закончил. Уже сам чувствую, что мой организм не вытягивает ММА. Я могу работать, но происходят обострения, а в боксе всё благополучно – я могу и тренироваться, и готовиться, и выполнять все нагрузки», – заявил Фёдор Емельяненко на YouTube-канале Сергея Лодыги.