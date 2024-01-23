Чимаев назвал «особенного» бойца в UFC

«Многие ребята умеют делать особенные вещи. Макс Холлоуэй – это один них. Макс никогда не опускает руки и всегда идёт вперёд. Никто не может выбрасывать столько ударов, сколько он. Это особенное качество. Некоторые парни выбрасывают по 50 ударов за бой, а он — около 500», – сказал Хамзат Чимаев в интервью ESPN MMA.