Бивол рассказал, как он относится к Бетербиеву

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос о том, как он относится к своему соотечественнику Артуру Бетербиеву , с которым он может провести следующий поединок. По словам Бивола , он ко всем относится дружелюбно.

«Как я отношусь к Бетербиеву? Я дружелюбен к каждому человеку. Я дружелюбен ко всем своим соперникам. Я никогда не смотрю на них с сердитым лицом. Хотя такие люди мне встречались! Которым нужно несколько месяцев, чтобы ментально подготовиться к бою. Поэтому они смотрят на соперника с серьёзным лицом. Что касается меня, мне нужен 1-2 дня, чтобы подготовиться к бою», — сказал Бивол в интервью Fight Hub.