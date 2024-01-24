Хабиб описал Эрлинга Холанда одним словом после встречи

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотографию с норвежским нападающим футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

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«Зверь», — подписал фото Нурмагомедов.

Ранее через Хабиба Холанду был сделан посылку от знаменитого российского блогера и амбассадора лиги Даны Уайта Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.