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Хабиб описал Эрлинга Холанда одним словом после встречи

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотографию с норвежским нападающим футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

Хабиб описал Эрлинга Холанда одним словом после встречи
© Чемпионат.com

«Зверь», — подписал фото Нурмагомедов.

Ранее через Хабиба Холанду был сделан посылку от знаменитого российского блогера и амбассадора лиги Даны Уайта Хасбуллы Магомедова, известного как Хасбик.

Напомним, Нурмагомедов не выступает в смешанных единоборствах с 2020 года. Его последним соперником был представитель США Джастин Гэтжи. Поединок проходил на турнире UFC 254 и завершился в пользу россиянина, который применил удушающий приём.

Бокс/MMA
Джастин Гэтжи
Хабиб Нурмагомедов
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