Чемпион UFC Джон Джонс раскрыл свой актуальный вес

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс (США) разместил новый посту себя в социальных сетях, где рассказал забавную историю, которая с ним недавно произошла.

«Только что продлил водительские права, сфотографировался и сразу заметил пухлые щёки. Женщина спросила, сколько я вешу. Я сказал, что 270 [фунтов] (около 122 кг. – Прим. «Чемпионата»). Женщина позади меня сказала: «Ну, по крайней мере, ты хорошо с этим справляешься», — написал Джонс .

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (десять нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с участием был признан несостоявшимся.