Гаджиев назвал бойца, который должен стать следующим чемпионом UFC из России

«Думаю, Рома Копылов. У него череда побед, они очень яркие. Организация таким ребятам шанс даёт гораздо быстрее», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным .

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед подряд.