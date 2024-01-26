Получивший паспорт Канады боксер заявил, что чувствует себя россиянином

«Когда пришло время получать канадский паспорт, мне сказали, что из-за санкций мне придется или освобождать титулы, или продолжать под другим гражданством.



Гражданином какой страны я себя ассоциирую? В Канаде меня никто в аэропорту не встречает, но когда я приезжаю в Россию, становится все понятно. С юношества я представлял сборную России, на двух Олимпиадах выступал, поднимал российский флаг, кем я могу себя ассоциировать?» — заявил спортсмен.