Бетербиев анонсировал новость о бое с Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев ответил на вопрос по поводу статуса его ожидаемого поединка с соотечественником Дмитрием Биволом – чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Оба боксёра являются непобеждёнными. Ранее сообщалось, что в ринге они могут встретиться летом этого года. По словам Артура, в скором времени последуют новости об этом событии.