В Кировской области 18-летний боец ММА умер после спарринга
Юный боец ММА Денис Л. получил травму во время спарринга и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в пятницу, 26 января, в спортивной школе олимпийского резерва «Юность».
«При проведении чемпионата Кировской области по боям ММА во время проведения спарринга спортсмен получил травму», — пояснил источник.
Напомним, что такие случаи неоднократно фиксировались ранее. Так, в феврале 2018 года во время спарринга в спортивном комплексе «Юность», расположенном в посёлке городского типа Аксубаево в Татарстане погиб 11-летний мальчик.
В декабре 2023 года в Свердловской области в ходе поединка погиб 14-летний боксер. СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.