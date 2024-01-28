Бетербиев рассказал, каким видом спорта занимается его старший сын
Российский боксер Артур Бетербиев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что его старший сын, проживающий вместе с семьей в Монреале, занимается баскетболом.
Чемпион WBC, WBO, IBF Бетербиев переехал в Канаду после перехода в профессиональный бокс в 2013 году. Россиянин живет в Монреале и неоднократно говорил, что относится к своему месту жительства как к удобной локации для тренировок и выступлений. Из 20 профессиональных боев Бетербиева только восемь прошли за пределами Канады.
— Кто то из ваших детей сейчас занимается хоккеем? Это же очень популярно в Канаде.
— Старший начинал с хоккея, потом было дзюдо. И сейчас он на баскетболе.
— У вас рослый старший сын?
— Он высокий, но мне сложно сказать, считается ли он высоким для своего возраста. Вроде бы да.
— Как часто вам в быту приходится использовать французский язык?
— Мы живем во французской провинции, там все говорят на французском и на английском. Хочешь не хочешь, при всем нежелании, ты до определенного уровня выучишь один из двух этих языков, и когда к тебе обращаются на французском, ты отвечаешь. Я, например, улавливаю суть, сам отвечаю на английском, но если человек начинает углубляться, я говорю: Je ne parle pas français («Я не говорю на французском» — прим. «Матч ТВ»), — сказал Бетербиев «Матч ТВ».
Прямые трансляции турниров по боксу можно увидеть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.