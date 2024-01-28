Бетербиев рассказал, каким видом спорта занимается его старший сын

— Мы живем во французской провинции, там все говорят на французском и на английском. Хочешь не хочешь, при всем нежелании, ты до определенного уровня выучишь один из двух этих языков, и когда к тебе обращаются на французском, ты отвечаешь. Я, например, улавливаю суть, сам отвечаю на английском, но если человек начинает углубляться, я говорю: Je ne parle pas français («Я не говорю на французском» — прим. «Матч ТВ»), — сказал Бетербиев «Матч ТВ».