Аспиналл хочет провести бой в WWE против Брока Леснара

«Я бы определённо сделал это, 100%. Если говорить реалистично, то мне не поступало никаких предложений на этот счёт. Пока это просто слухи в интернете, но если они хотят, чтобы я снялся в WWE, то я согласен», — приводит слова Аспиналла Eurosport.