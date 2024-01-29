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Минспорта зарегистрировал дисциплины «удар на силу» и «удар на скорость»

Министерство спорта РФ зарегистрировало две новых дисциплины.

Минспорта зарегистрировал дисциплины «удар на силу» и «удар на скорость»
© Sports.ru

«Комиссия Министерства спорта РФ единогласно проголосовала за признание новых дисциплин – «удар на силу» и «удар на скорость».

В ближайшее время уже будут организованы соревнования согласно календарю. Мы убеждены в большой потенциальной аудитории данных дисциплин. Также высоко оцениваем потенциальное международное развитие», – заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Бокс/MMA
Минспорт России