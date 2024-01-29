Минспорта зарегистрировал дисциплины «удар на силу» и «удар на скорость»
Министерство спорта РФ зарегистрировало две новых дисциплины.
«Комиссия Министерства спорта РФ единогласно проголосовала за признание новых дисциплин – «удар на силу» и «удар на скорость».
В ближайшее время уже будут организованы соревнования согласно календарю. Мы убеждены в большой потенциальной аудитории данных дисциплин. Также высоко оцениваем потенциальное международное развитие», – заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
Вячеслав Фетисов: «Гашек, если ты такой крутой, верни деньги. Отчасти это и деньги российских налогоплательщиков»
«Челси» не подпишет Бензема из-за возраста и высокой цены. «Синие» делают ставку на молодых талантливых игроков
⚡ Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го