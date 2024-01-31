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«Злые языки написали, что я принял ислам. Из‑за этого у меня начались большие проблемы» — Александр Емельяненко

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не менял религию и не принимал ислам.

Александр Емельяненко: злые языки написали, что я принял ислам
© РИА Новости

В конце января Емельяненко на своей странице в социальных сетях объявил о подписании контракта с промоушеном Ural FC.

— Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией.

Просто у нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Я ислам не принимал. Просто из за этого у меня начались большие проблемы, — рассказал Емельяненко в своем Telegram канале.

Отдельно он поблагодарил за помощь в своей реабилитации.

— Спасибо братьям мусульманам за помощь в моем восстановлении и теплое отношение, — подписал пост боец.

42 летний боец за карьеру в MMA одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один его бой завершился вничью. С лета прошлого года он проходил курс реабилитации в Ингушетии.

Бокс/MMA
Александр Емельяненко