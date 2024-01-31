Александр Емельяненко: злые языки написали, что я принял ислам

— Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией.



Просто у нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Я ислам не принимал. Просто из за этого у меня начались большие проблемы, — рассказал Емельяненко в своем Telegram канале.