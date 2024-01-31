Александр Емельяненко: злые языки написали, что я принял ислам

«Злые языки написали, что я принял ислам. Из‑за этого у меня начались большие проблемы» — Александр Емельяненко
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не менял религию и не принимал ислам.
В конце января Емельяненко на своей странице в социальных сетях объявил о подписании контракта с промоушеном Ural FC.
— Находясь в Саудовской Аравии, я посмотрел святые места, многое узнал. Интересуюсь исламской религией.
Просто у нас в России злые языки написали, что я принял ислам. Я ислам не принимал. Просто из за этого у меня начались большие проблемы, — рассказал Емельяненко в своем Telegram канале.
Отдельно он поблагодарил за помощь в своей реабилитации.
— Спасибо братьям мусульманам за помощь в моем восстановлении и теплое отношение, — подписал пост боец.
42 летний боец за карьеру в MMA одержал 28 побед, потерпел девять поражений, один его бой завершился вничью. С лета прошлого года он проходил курс реабилитации в Ингушетии.