Даниэль Кормье назвал идеальный бой для UFC 300

«Я считаю, что этот бой привлёк бы огромное внимание. Благодаря тому, как прошёл первый бой, благодаря тому, как проходил второй поединок, третий бой также может понравиться интересным для широкой аудитории. Интрига была бы действительно большой», — сказал Кормье на канале ESPN MMA в YouTube.